Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении нового ректора Бакинского государственного университета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Эльчин Сафаралы оглу Бабаев назначен новым ректором БГУ.

Другим распоряжением Президент Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности исполнительного директора Фонда развития науки при Президенте Азербайджана Эльчина Сафаралы оглу Бабаева.