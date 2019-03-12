На днях сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором приветствовали готовность лидеров Азербайджана и Армении встретиться в ближайшее время и обсудить животрепещущие вопросы карабахского урегулирования.

Особое внимание и в Азербайджане, и в Армении привлекла та часть заявления, где говорится о том, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, включая, в частности, неприменение силы, территориальную целостность и равные права, а также принцип самоопределения народов.

Сопредседатели выразили готовность встретиться с лидерами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в любое время и призвали лидеров возобновить переговоры при первой же возможности. И самое главное - они конкретно указали на недопустимость создания предусловий переговоров, требуя односторонних изменений в формате без согласия другой стороны.

Последнее стало ответом на участившиеся заявления из Еревана о грядущем изменении формата переговоров и разработке армянской стороной соответствующих механизмов, которые, дескать, уже рассматриваются международными структурами.

Так что можно смело говорить о том, что вопрос формата закрыт. В повестке субстантивных переговоров по карабахскому урегулированию такой вопрос не значится. Между тем, премьер-министр РА Никол Пашинян ранее пытался дезинформировать свою общественность и внушить ей ложные надежды, утверждая, что встреча с азербайджанским лидером пройдет "без повестки" и главной и единственной темой обсуждений будет участие в переговорах сепаратистов. Чуть позднее, когда дальше морочить голову армянской общественности стало уже невозможно, он немного видоизменил свою позицию и заявил, что вопрос формата будет одной из тем обсуждения наряду с другими. Когда же Президент Ильхам Алиев однозначно заявил, что формат переговоров не может быть изменен, стало ясно, что реализовать заявленное Пашиняну будет практически невозможно.

На что рассчитывал армянский премьер, в очередной раз направляя процесс в тупик? Как полагают в том числе и армянские аналитики, Никол слишком уж надеялся на свой "демократический" имидж. А оказалось, что всей этой псевдореволюционной мишуры недостаточно для того, чтобы иметь возможность влиять на процессы. А самое главное, Пашинян недооценил принципиальность и дипломатические способности азербайджанской стороны. Бывший оппозиционер, видимо, был неправильно информирован, полагая, что режим Саргсяна не добился урегулирования конфликта в армянских интересах по причине своей слабости. "Карабахский клан" вовсе не был слаб, просто позиция Азербайджана была сильнее. Руководство нашей страны совершенно спокойно, без излишней нервозности, с полной уверенностью в своей правоте придерживалось конкретной и справедливой линии и не позволило процессу отклониться от международного права.

Пусть это не покажется кому-то излишне помпезным, но заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ можно расценивать как триумф принципиальной и категоричной позиции Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Азербайджанский лидер не делает резких заявлений и не опускается до дешевого популизма, но за каждым его словом стоит конкретное содержание и международное право.

Сопредседатели вовсе не случайно перечислили в своем заявлении принципы урегулирования, чего прежде обычно не делали. Видя, что процесс зашел в тупик благодаря глупости премьер-министра Армении, они решили скорректировать ситуацию. Дело зашло слишком далеко, и стало ясно, что переговорный процесс еще никогда не находился под такой угрозой полного срыва как сейчас. Переговоры уже четверть века идут между Баку и Ереваном, и никакой третьей стороны в них при одном лишь желании Пашиняна появиться не может. По своей неопытности Пашинян думал, что упертость в вопросе формата принесет ему победу. А она принесла его стране только очередное унижение.

Николу Пашиняну довелось почувствовать это на себе еще в ходе визита в Брюссель, где ему устами еврочиновников было совершенно однозначно указано на нецелесообразность изменения формата. Так как указание не было понято правильно, точнее, было извращено паническими комментариями армянской стороны, сопреды высказались еще раз и еще более конкретно.

Всем армянским политикам и Николу Пашиняну в том числе следует учитывать еще одно очень важное обстоятельство - сепаратизм в мире не приветствуется. Это разрушительный процесс, который однозначно осуждается во всем цивилизованном мире, против него ведется борьба, о чем говорят события в той же испанской Каталонии. Как бы ни были в ходу двойные стандарты, существуют международно принятые нормы, которым следуют все. Придется им следовать и Армении.

Популизм принес в свое время Пашиняну достаточно очков, но он продолжает путать толпу фанатов с международным сообществом и думает, что на последнего можно воздействовать теми же механизмами, какими он сбросил с поста Сержа Саргсяна.

Оккупация территорий Азербайджана Арменией - факт, признаваемый всеми. Официально либо не официально, но миром признается, что территории нашей страны были оккупированы в начале 90-х и до сих пор удерживаются под оккупацией именно Республикой Армения. Поэтому вопрос освобождения территорий является основополагающим. Единовременно это будет происходить либо поэтапно - это уже детали, но они лежат на столе переговоров, и сопредседатели в своем заявлении это еще раз подтвердили.

На данный документ уже отреагировали в Армении на всех уровнях. От МИДа до желтой прессы. Многие политики и эксперты поспешили провести специальные пресс-конференции, на которых клеймили посредников и обвиняли Азербайджан в подготовке к войне. Обвиняли Никола Пашиняна в популизме и делитантизме. А МИД - в трусости. Некоторые также начали осознавать, что фактический отказ Еревана от переговоров (а именно этим занимается сегодня Пашинян) открывает путь войне, что крайне нежелательно и опасно для армянской стороны. Пашиняну припомнили и то, что в ходе своего недавнего визита в регион посредники проигнорировали сепаратистов Карабаха.

С самого начала было ясно, что ультимативное и неразумное упорство Пашиняна в вопросе изменения формата ничего армянской стороне не даст, и в конце концов переговоры либо прервутся, уступив место войне, либо будут продолжаться в том же формате, что и прежде. И в обоих случаях Ереван остается в невыгодном положении.

Одним словом, заявление сопредседателей разворошило армянский муравейник и продемонстрировало, что далеко не все в карабахском вопросе так очевидно и отлажено, как в этом много лет пытался убедить свою паству "карабахский клан".

Зульфугр Ибрагимов