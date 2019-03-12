Во вторник на оккупированных территориях Азербайджана состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности Армении.

Как сообщают армянские СМИ, в мероприятии примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, который уже находится в оккупированном Карабахе.

Проведение "выездного" заседания СНБ Армении на оккупированных территориях соседнего государства - это беспрецедентный по наглости и нарушению международного законодательства шаг. Впрочем, для так сказать новой Армении - это в порядке вещей. Не так давно глава СНБ Ванецян, находясь в Карабахе, делал не находящиеся в его полномочиях заявления относительно карабахского конфликта, обещал не уступить Азербайджану "ни пяди земли", а также сообщил о начале программы "перезаселения" оккупированного региона.

Заседание СНБ проводится в Ханкенди вовсе не в рамках графика и плана. Нет сомнений, что внеочередная чрезвычайная тусовка с участием самого Пашиняна вызвана необходимостью обсуждения невыгодных оккупантам развитий в переговорном процессе, в частности положений, вытекающих из последнего заявления сопредседателей МГ ОБСЕ. Заявление уже расценено как крайне невыгодное и опасное для армянской стороны, многочисленные комментарии в армянских СМИ полны тревоги и нервозности. Испуг, вызванный как широкомасштабными учениями ВС Азербайджана, так и неприятными для армянского уха заявлениями посредников, заставил Ереван зашевелиться и дезавуироваться.

Повестка заседания пока не оглашается. Какой бы она ни была, мероприятие Службы нацбезопасности Армении с участием Пашиняна на территории Азербайджана - это провокация, которая никак не улучшит положения оккупантов.

Зульфугар Ибрагимов