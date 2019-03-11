Находившийся в митинговом экстазе Никол Пашинян заявил, что коррупция в Армении при нем изжита. Затем он периодически повторял эту мысль. И чем больше говорилось о том, что коррупции нет, тем чаще в содержащих коррупционные риски историях оказывались он сам, его родные, близкие и "революционные" друзья.

Как передает Day.Az, об этом пишет армянское издание 7or.am.

Один из последних случаев был связан с "ярым революционером" Давидом Санасаряном. Человеком, который всю свою сознательную жизнь не руководил даже структурой из нескольких членов, но был назначен главой важнейшего государственного органа - Государственной контрольной службы, и который одним из своих главных достоинств считал бедность.

"Контора" Санасаряна сейчас оказалась в центре коррупционного скандала. В рамках этого дела СНБ арестовала 3 человека, двое из которых являются работниками ГКС. Согласно сообщению, новоиспеченные чиновники решили наехать на частный бизнес и преодолеть в своих головах тяжелый этап первичного накопления капитала.

Говорилось о том, что будет арестован также Санасарян, но Никол Пашинян, судя по всему, не допустил подобного развития, так как арест одного из диджеев "бархатных" дней - Санасаряна Давида - стал бы позором лично для премьера. В результате было решено сгладить шумиху, арестовав всего 3 человек.

Примечательно то, что яркий представитель власти, по любому из поводов нарушающей презумпцию невиновности, который представляет так называемое "соросовское" крыло, призывал СНБ не разглашать много информации по этому делу.

Фактически, дискредитировать других на информационном поле им можно без решения суда и каких-либо оснований, а против них это непозволительно даже при наличии весьма конкретных оснований.

Кстати, это тот самый Санасарян, который в начале апреля прошлого года проводил уличные акции и собирал деньги для Сержа Саргсяна. Фактически, сейчас Санасарян продолжает дело сбора денег, но уже для себя и в совсем других масштабах.

И хотя Санасарян заявляет, что, окажись он даже на кладбище, все равно будет вести борьбу с коррупцией, это всего лишь пустой пафос. Использующие подобные формулировки, как правило, являются самыми вороватыми и склонными к коррупции людьми.

Есть известное выражение. Говорят, последнее прибежище негодяев - патриотизм. Развивая эту мысль, можно сказать, что последним прибежищем "революционеров" является становление "борцами" с коррупцией.

Чем же завершится возбужденное СНБ уголовное дело против работников ГКС, сказать затруднительно, но одно здесь более чем очевидно. Если "контора" собиравшего копейки на улицах Санасаряна продолжит в том же духе, то в один день он снова может начать собирать деньги на улице, но уже в другом статусе, в другом душевном состоянии и для иных целей.