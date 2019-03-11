Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Азербайджан в связи с проведением в 2019 году в Баку финальной игры Лиги Европы УЕФА, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

Новость обновляется