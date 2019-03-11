Президент Ильхам Алиев упростил визовые процедуры для иностранцев, которые приедут в Баку на финальную игру Лиги Европы УЕФА
11 марта 2019 18:05 147
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Азербайджан в связи с проведением в 2019 году в Баку финальной игры Лиги Европы УЕФА, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
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