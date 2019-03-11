Совместное заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, распространенное после их последнего визита в регион, должно расцениваться как дипломатическое событие, давшее такой же эффект, как апрельская победа Азербайджана в 2016 году. Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты "Бакы Хабар", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

Гулиев сказал, что полученные сопредседателями после встречи в Брюсселе с Президентом Ильхамом Алиевым однозначные месседжи сыграли решающую роль в сложившемся ходе событий.

Эксперт отметил, что авантюра Пашиняна по изменению формата переговоров по Нагорному Карабаху, как и ожидалось, потерпела фиаско.

"Даже армянская оппозиция заявила, что это заявление сопредседателей по своей сути является пощечиной Пашиняну. Теперь понятно, что правительству Пашиняна будет нелегко построить отвлекающую и подрывную риторику вокруг изменения формата переговоров. Даже, возможно, что Пашишян больше не вернется к этой авантюре. Даже если и вернется, то на этот раз будет иметь дело не с Азербайджаном, а с верховными комиссарами Европы и сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - добавил Гулиев.

Эксперт отметил, что, на самом деле Президент Азербайджана в вопросе неизменности формата переговоров, восстановления безоговорочных переговоров, направленных на результат, и недопустимости нынешнего статуса-кво смог изолировать и обезоружить Армению.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ после визита в регион открыто заявили, что должны быть восстановлены безоговорочные переговоры, которые должны продолжаться в традиционной форме, то есть между Азербайджаном и Арменией, статус-кво должен быть изменен, вынужденные переселенцы должны быть возвращены в свои родные края, проблема должен быть решена с учетом известных принципов Хельсинкского заключительного акта и дополнительных принципов, выраженных в заявлениях глав стран-сопредседателей МГ ОБСЕ", - сказал главный редактор газеты.

По его мнению, заключительное заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ имеет очень важное значение и в том плане, что установлены ясные условия для того, чтобы заявить о том, какая сторона несет конкретную ответственность за все возможные перерывы в дальнейших переговорах и другие негативные проявления.

"В этой связи заключительное заявление сопредседателей полностью очистило процесс переговоров от элементов диверсионной и подрывной деятельности Армении", - отметил эксперт.

Гулиев также сказал, что многие аналитики и комментаторы заранее верили, что решительные высказывания Президента Азербайджана в Баку, адресованные сопредседателям и действующему председателю Минской группы ОБСЕ, обязательно дадут результат.

Эксперт добавил, что позиция и заявление сопредседателей является непосредственным результатом логичного противодействия и штурма азербайджанской дипломатии.

"После того, как Пашинян в мае прошлого года начал заявлять об изменении формата, Президент Азербайджана начал оказывать аргументированное, логичное противодействие. Недавнее разочарование Пашиняна в Брюселле, услышанные им от Еврокомиссаров однозначные заявления о недопустимости изменения формата также являются результатом влияния Азербайджана и проводимой страной большой работы", - добавил Гулиев.

Эксперт также сказал, что в первое время отнюдь не все мировые силы относились с доверием к тому, насколько важное значение имеет изменение статус-кво в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"Но в результате дипломатических усилий Президента Ильхама Алиева однозначно подтвердилась приоритетность статус-кво на международной арене и его исключительное значение. Сегодня все дипломатические политические круги мира, кроме Армении, говорят о необходимости изменения статус-кво. Азербайджанская дипломатия, таким образом, смогла заставить принять факт невозможности изменения формата переговоров. Добившись заключительного заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Президент Ильхам Алиев, в действительности, положил начало новому этапу в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отметил Гулиев.