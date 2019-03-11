Азербайджанские войска, участвующие в учениях, направлены в районы оперативного назначения - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане согласно плану широкомасштабных учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части, направляются в районы оперативного назначения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.
Перегруппировка войск осуществляется скрытно и оперативно, соответственно требованиям их организации.
Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.
Отметим, что в понедельник начались широкомасштабные учения азербайджанской армии.
К учениям привлечены до 10000 человек личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
Учения продлятся до 15 марта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!