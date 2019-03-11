Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Национального собрания Кувейта во главе с Халидом аль-Утайби, сообщает Day.az со ссылкой на пресс-службу МИД.

Поприветствовав гостей, министр Эльмар Мамедъяров высоко оценил нынешний уровень двусторонних политических отношений между государствами. Он подчеркнул важность проведения заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Кувейта с целью изучения возможностей экономического сотрудничества.

Министр сказал, что Азербайджан применяет упрощенный визовый режим для граждан Кувейта, и выразил уверенность в том, что наличие прямых авиарейсов между двумя государствами даст импульс увеличению туристического потока.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Халид аль-Утайби сказал, что двусторонние отношения основаны на древних исторических корнях, и подчеркнул важность дальнейшего расширения торговых отношений. Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, он подчеркнул, что Кувейт поддерживает справедливую позицию Азербайджана по урегулированию конфликта.

Выразив благодарность за справедливую позицию Кувейта и поддержку в урегулировании конфликта, Мамедъяров высоко оценил гуманитарную помощь Кувейта азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам в первые годы независимости страны.

На встрече стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.