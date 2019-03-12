Болгарский генерал о военном сотрудничестве с Азербайджаном - ФОТО
Азербайджан и Болгария имеют широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества.
Об этом сказал начальник Генерального штаба Болгарии Андрей Боцев на встрече с находящимся в Софии первым заместителем министра обороны Азербайджана, начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Боцев подчеркнул, что Болгария придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном по всем направлениям, в том числе в военной сфере, передает Day.Az.
Выразив удовлетворение своим визитом в Болгарию, генерал-полковник Садыков подчеркнул необходимость расширения таких встреч и взаимоотношений для укрепления военных отношений между двумя странами.
На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в военной, военно-технической сферах, в области военного образования, а также вопросы региональной безопасности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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