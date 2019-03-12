Эльмар Мамедъяров на переговорах с украинским послом - ФОТО
Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял нового посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием отношений и подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне с точки зрения расширения сотрудничества между двумя странами. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Украина всегда поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга и выступают за разрешение конфликтов в регионе в рамках международно признанных границ государств.
Посол Каневский, отметив заинтересованность Украины в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, отметил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в ходе своей дипломатической миссии.
Посол Владислав Каневский вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову.
Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров пожелал послу Владиславу Каневскому успехов в его дипломатической деятельности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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