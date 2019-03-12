Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял нового посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием отношений и подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне с точки зрения расширения сотрудничества между двумя странами. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Украина всегда поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга и выступают за разрешение конфликтов в регионе в рамках международно признанных границ государств.

Посол Каневский, отметив заинтересованность Украины в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, отметил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в ходе своей дипломатической миссии.

Посол Владислав Каневский вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову.

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров пожелал послу Владиславу Каневскому успехов в его дипломатической деятельности.