США высоко оценивают вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности - заявление посла
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял нового посла США в Азербайджане Эрл Литценбергера, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем уровне отношений между двумя странами. Министр проинформировал посла о важных энергетических проектах, осуществляемых и инициируемых Азербайджаном, в том числе о "Южном газовом коридоре", и высоко оценил поддержку США реализации этих проектов.
Высоко оценив вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности, посол Эрл Литценбергер подтвердил поддержку США этим проектам, реализуемым Азербайджаном. Он также подчеркнул важность азербайджанской поддержки и вклада в международную борьбу с терроризмом.
Посол вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову.
Эльмар Мамедъяров пожелал новоназначенному послу США успехов в его дипломатической деятельности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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