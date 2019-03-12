В самолете, совершившем вынужденную посадку в Баку, не было обнаружено взрывчатых веществ и устройств. Об этом, как передает Day Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

"В соответствии с существующим международным и национальным законодательством, в связи с инцидентом были начаты комплексные неотложные процедурные меры. Председатель штаба, созданного по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Мадат Гулиев, Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Джахангир Аскеров и другие ответственные лица соответствующих государственных органов прибыли в аэропорт.

В рамках соответствующих мер пассажиры и члены экипажа воздушного судна были эвакуированы, обеспечены необходимыми условиями, было оказано особое внимание к нуждающимся в психологической поддержке. Оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников правоохранительных органов, и состав специального назначения, используя технические, кинологические и другие средства, провели в самолете комплексную антитеррористическую проверку, проведен осмотр воздушного судна, начато всестороннее расследование в связи с причиной инцидента. В результате было определено, что в самолете нет взрывчатых веществ и устройств, была собрана и оформлена информация в связи с причиной инцидента.

В настоящее время пассажиры и члены экипажа воздушного судна были размещены в соответствующем порядке. Самолет вылетит к месту назначения в ближайшее время. Международный аэропорт продолжает работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Сообщалось, что причина аварийной посадки - подозрение командира ВС на наличие бомбы на борту самолета.