В рамках визита Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой во Францию состоялась ее встреча с премьер-министром этой страны Эдуардом Филиппом один на один.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву в Матиньонском дворце.

Затем было сделано совместное фото.

Далее состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом один на один.

После встречи состоялась церемония подписания азербайджано-французских документов с участием Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

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