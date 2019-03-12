Азербайджан примет участие в учениях НАТО
Свыше 350 военных из 24 стран примут участие в командно-штабных учениях бригадного уровня "НАТО-Грузия", которые пройдут в грузинской столице с 18 по 29 марта, сообщает минобороны страны.
"Это важнейшие учения для Грузии, впервые ими будет руководить Генштаб Грузии", - отметили в министерстве.
Цель учений - улучшение взаимодействий военных стран НАТО и государств - партнеров Североатлантического альянса с тем, чтобы оперативно реагировать на возникающие кризисы.
В учениях примет участие Азербайджан, а вот Армении в списке стран, которые командируют своих представителей в Грузию, не оказалось. Примечательно, что в 2017 году Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях НАТО "Agile Spirit" в Грузии.
В марте также ожидается визит в Грузию Генсека НАТО Йенса Столтенберга.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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