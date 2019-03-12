Свыше 350 военных из 24 стран примут участие в командно-штабных учениях бригадного уровня "НАТО-Грузия", которые пройдут в грузинской столице с 18 по 29 марта, сообщает минобороны страны.

"Это важнейшие учения для Грузии, впервые ими будет руководить Генштаб Грузии", - отметили в министерстве.

Цель учений - улучшение взаимодействий военных стран НАТО и государств - партнеров Североатлантического альянса с тем, чтобы оперативно реагировать на возникающие кризисы.

В учениях примет участие Азербайджан, а вот Армении в списке стран, которые командируют своих представителей в Грузию, не оказалось. Примечательно, что в 2017 году Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях НАТО "Agile Spirit" в Грузии.

В марте также ожидается визит в Грузию Генсека НАТО Йенса Столтенберга.