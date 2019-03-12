Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Джафарли Газахского района, в селе Геяли Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Ширванлы, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.