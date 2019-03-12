Азербайджан и Газпромбанк имеют перспективы для расширения сотрудничества.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель азербайджано-российского делового совета Самед Гурбанов на бизнес-семинаре "Азербайджан на пути реализации инвестиционных проектов: возможности Газпромбанка".

По словам Гурбанова, Газпромбанк обладает большим и успешным опытом в финансировании проектов в Азербайджане.

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