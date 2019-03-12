Иран заинтересован в решении нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Об этом сказал бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсин Пакайин, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Пакайина, в случае согласия сторон Иран готов содействовать урегулированию конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Дипломат добавил, что Азербайджан - один из важных соседей Ирана, и между Тегераном и Баку существуют стратегические связи. "Взаимные визиты, в том числе, визит министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Тегеран - показатель высокого взаимного доверия между двумя странами", - сказал Пакайин.

Сказав, что Иран придает значение связям двух стран в экономической сфере, экс-посол напомнил о сдаче в эксплуатацию железной дороги Решт-Газвин и начале строительства железной дороги Решт-Астара.

Касаясь уменьшения тарифов на грузоперевозки между Азербайджаном и Ираном, Пакайин отметил, что этот вопрос вновь будет обсужден на заседании совместной комиссии, и будет принято окончательное решение.