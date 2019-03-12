Как пишет армянская газета "Паст", премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с последними невыгодными Еревану развитиями в карабахском урегулировании приступил к поиску козла отпущения.

"После последнего заявления сопредседателей МГ ОБСЕ, согласно нашим сведениям, Пашинян стал задумываться над планом Б, по которому в случае перспективы не очень приятных процессов он начнет искать очередного "козла отпущения", и в качестве ответственного за внешнюю политику будет назван Зограб Мнацаканян. В этом случае он просто сменит главу МИД, что позволит, с одной стороны, выиграть время, а с другой - переложить весь груз вины на него", - отмечает издание.

Султан Керим