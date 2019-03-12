Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении членов Национального совета телевидения и радио.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Балакишиев Бахтияр Гараджа оглу и Алиева Телли Панах гызы назначены членами Национального совета телевидения и радио сроком на шесть лет.