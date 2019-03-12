Президент Ильхам Алиев назначил новых членов Национального совета телевидения и радио
12 марта 2019 18:14 269
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении членов Национального совета телевидения и радио.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, Балакишиев Бахтияр Гараджа оглу и Алиева Телли Панах гызы назначены членами Национального совета телевидения и радио сроком на шесть лет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!