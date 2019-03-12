Осуществляемые в Азербайджане социально-экономические меры были предусмотрены заблаговременно, еще год назад.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), глава парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Новрузов напомнил, что 11 апреля прошлого года в Азербайджане были проведены президентские выборы: "В предвыборный период члены агитационной группы кандидата от ПЕА провели многочисленные встречи на местах, на которых были собраны предложения, пожелания и беспокоящие граждан вопросы, которые впоследствии были оформлены в виде программы. Эта программа была представлена как избирательная платформа. Позднее, когда обсуждался государственный бюджет страны, были подняты и эти вопросы. Они все были учтены, из бюджета были выделены средства на решение этих проблем. То есть, решение всех этих вопросов было предусмотрено заранее, и как видно, осуществляется на высоком уровне".