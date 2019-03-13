Милли Меджлис обсудит важные изменения в законодательстве
Сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана прошло заседание комитета по аграрной политике, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель комитета Эльдар Ибрагимов проинформировал о повестке заседания.
Он отметил, что будут обсуждены изменения в законы "О фитосанитарном контроле", "О мелиорации и ирригации", "О радиационной безопасности населения", "О рыболовстве", "Об электроэнергетике", "О транспорте", "Об общественном участии", "О морских портах", "О сельскохозяйственной кооперации", "Об оценке влияния на окружающую среду", "О туризме", "Об электрических и тепловых станциях", "Об аудиторах", "Об инвестиционной деятельности", "О банкротстве и разорении", "О продовольственной продукции", "О приватизации государственного имущества", а также изменения в Земельный, Лесной, Водный, Градостроительный и Строительный кодексы.
После обсуждений проекты были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании парламента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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