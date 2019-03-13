Президент Армении Армен Саркисян насмешил. Похоже, переоценили в Армении его интеллектуальные и дипломатические возможности.

На совместной пресс-конференции с находящейся с визитом в Ереване президентом Грузии Саломе Зурабишвили армянский интеллектуал и дипломат попытался объяснить, чем оккупация грузинских территорий отличается от оккупации территорий азербайджанских, и запутался.

"Конфликты и проблемы в нашем регионе не одинаковы, - глубокомысленно заявил Саркисян. - Посему не одинаковыми должны быть и основы их разрешения. При этом лично я убежден, что урегулирование должно быть исключительно мирным".

Армен Саркисян также отметил, что в случае Карабаха "мирное урегулирование должно основываться на праве наций на самоопределение".

А почему, если конфликты не одинаковы, их решение должно быть одинаково мирным? Разные, как утверждает Саркисян, конфликты имеют разные решения. Это аксиома.

На самом деле, конечно, суть конфликтов идентична. И в Грузии, и в Азербайджане они имеют ярко выраженный территориальный и сепаратистский характер, и этих реалий не меняет тот факт, что сепаратисты Карабаха или Абхазии называют их "освободительными".

Далее. Если Армения считает, что оккупация территорий Грузии - это что-то одно, а оккупация территорий Азербайджана - что-то другое, то почему в международных организациях она регулярно голосует против законных прав грузинского народа? Голосуя против, Ереван доказывает, что выступает против территориальной целостности Грузии. И этого армянам совершенно не нужно стесняться, потому что это, в принципе, совершенно нормально для страны, оккупирующей территории соседнего государства. "Подвиги", совершенные армянами в том же Сухуми в годы войны, хорошо известны. Известны также нынешние претензии армянских националистов на "освобожденные" ими от грузин регионы Грузии. Не для абхазов же и осетин, в конце концов, они так старались, а ради расширения ареала обитания собственного этноса. Ну и что же, что на чужих территориях - это мелочи, им не привыкать.

Кстати, госпожа Зурабишвили относится к вопросу территориальной целостности иначе. В ходе недавнего визита в Баку она коснулась этой темы, чем вызвала огромное неудовольствие армянской стороны, где даже требовали потребовать у нее разъяснений.

"Мы вместе восстановили нашу независимость, - заявила в Баку президент Грузии. - В последние годы мы пережили одинаковые трагедии. И сегодня мы переживаем то, что для страны означает оккупация территорий. Территориальная целостность еще не восстановлена. Вопрос оккупации все еще остается для нас как открытая рана. С одной стороны, это мешает нашему развитию, а с другой, - несмотря на все это, эти трагедии, мы смогли усилить наше государство, экономику. Наш путь - путь независимости, и мы будем так и продолжать. Это - большие успехи", - сказала Саломе Зурабищвили.

По ее словам, "конфликты и нарушение территориальной целостности - трагедия обеих стран. Сегодня для признания и восстановления нашего суверенитета и территориальной целостности мы ведем совместную борьбу в международных организациях от ООН до ЮНЕСКО", подчеркнула грузинский президент.

Армен Саркисян рассчитывал услышать в Ереване от своей коллеги что-то иное?

Зульфугар Ибрагимов