Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с деятельностью творческих союзов и объединений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Союзу писателей выделяются 800 тысяч манатов, Союзу композиторов - 650 тысяч манатов, Союзу художников - 350 тысяч манатов, Союзу кинематографистов - 300 тысяч манатов и по 250 тысяч манатов Союзу архитекторов, Союзу театральных деятелей и Объединению ашугов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.