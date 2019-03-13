Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по проведению укрепительных, восстановительно-консервационных работ в памятнике "Чираггала".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях проведения укрепительных и восстановительно-консервационных работ в расположенном на территории Шабранского района памятнике "Чираггала", относящемся к V-VI векам, из суммы, указанной в пункте 1.67 "Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением Президента от 15 января 2019 года, министерству культуры будет выделено два миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.