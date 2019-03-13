Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении полномочных органов в связи с порядком передачи вещественных доказательств
13 марта 2019 19:10 173
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об определении полномочных органов в связи с исполнением "Протокола о порядке передачи наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, военных боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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