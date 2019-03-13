В среду в Сураханском районе Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию создания органов безопасности в Азербайджане и успешной политике государственности и безопасности великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Выступивший на мероприятии глава Исполнительной власти Сураханского района Баку Ильгар Аббасов отметил, что определенный период деятельности органов безопасности Азербайджана связан с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Одной из главных заслуг великого лидера Гейдара Алиева для Азербайджана стала национализация органов безопасности. Гейдар Алиев добился этого. После того, как Гейдар Алиев начал руководить Азербайджаном, были прекращены репрессии. Служба безопасности стала органом, охраняющим безопасность Азербайджана. После прихода к власти Гейдара Алиева в стране не было преследований, людей не отправляли в ссылку", - сказал Аббасов.

Глава ИВ также отметил, что сегодня Президент Ильхам Алиев достойно продолжает эту политику.

"По указанию Президента Азербайджана была разработана и принята концепция национальной безопасности. Сегодня руководство страны уделяет особое внимание проведению реформ в системе безопасности, соответствующих требованиям времени. Никогда еще в истории Азербайджан не был настолько могучим, свободным и независимым, как сейчас", - добавил Аббасов.

Председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Шамиль Сулейманов сказал, что работал в органах безопасности 35 лет.

"За период своей деятельности я работал с 15 руководителями. Шесть из них были русскими. Они не работали в пользу Азербайджана. Эти лица старались создать условия для русских и армян. Кроме них в службе безопасности Азербайджана были девять азербайджанских руководителей. Но ни один из них не был таким, как Гейдар Алиев. Гейдар Алиев был первым азербайджанцем, назначенным руководителем в органах безопасности. После него на должность пришли другие азербайджанцы, и, таким образом, органы безопасности начали национализироваться", - отметил Сулейманов.

По его словам, органы безопасности начали развиваться в результате усилий Гейдара Алиева.

Сулейманов добавил, что Гейдар Алиев готовил национальные кадры не только для службы безопасности, но и для других правоохранительных органов.

"После того, как Гейдар Алиев пришел к руководству, была прекращена незаконная репрессия в отношении азербайджанцев. Одним словом, Гейдар Алиев создал свою школу самоотверженности", - добавил председатель Объединения.

Сулейманов также рассказал о деятельности великого лидера Гейдара Алиева в органах безопасности.

Профессор Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева Джалал Гасымов сказал, что Гейдар Алиев разделил деятельность органов безопасности на три эпохи.

"Эпоха АДР, эпоха СССР и эпоха современного Азербайджана. Несмотря на то, что в эти эпохи органами безопасности Азербайджана осуществлялась различная деятельность, Гейдар Алиев называл эпоху 40-50-х годов черным пятном в работе органов безопасности. Эти годы, на самом деле, являются постыдными в истории органов безопасности Азербайджана. Репрессии, ссылка представителей интелегенции страны, необоснованные преследование и так далее. Но Гейдар Алиев после прихода к руководству в органах безопасности устранил эти проблемы", - отметил профессор.