Али Ахмедов о сотрудничестве Азербайджана с Китаем
Двусторонние отношения между дружественными Китаем и Азербайджаном постоянно развиваются, сказал вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов на встрече с делегацией во главе с президентом Института внешних связей Китая Лян Цзяньцюанем, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ахмедов подчеркнул, что отношения сотрудничества во всех сферах находятся на высоком уровне как в двустороннем, так и многостороннем форматах. По его словам, взаимные визиты еще больше укрепили эти отношения и принесли реальный эффект на благо народов обеих стран.
Лян Цзяньцюань, в свою очередь, сказал, что доволен высоким уровнем китайско-азербайджанских отношений и их стабильным развитием. Цзяньцюань назвал удовлетворительными также перспективы развития связей между Азербайджаном, который не только занимает важную позицию в геополитическом отношении, но и ускоренно развивается, и Китаем, постепенно занявшим значимую позицию в мировой экономике.
На встрече состоялся обмен мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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