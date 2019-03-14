Полиция обнаружила целый арсенал оружия в селе Аршалуйс Армавирской области Армении. Обнародовано видео.

В результате обыска 13 марта в одном из домов села было обнаружено два автомата Калашникова АК-74, пулемет, гранатомет, противотанковые гранаты, магазины к автоматам, большое количество патронов и других боеприпасов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Аршалуйс - родное село находящегося под арестом бывшего депутата и генерала Манвела Григоряна. Именно его племянник Зарзанд Григорян раньше являлся главой сельской администрации. Однако ему были предъявлены обвинения в похищении человека с применением оружия или угроз жизни и здоровью, в вымогательстве в особо крупных размерах, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. В связи с этим по решению губернатора его полномочия были приостановлены.

Ранее в том же селе был ограблен дом сына Манвела Григоряна, экс-мэра Эчмиадзина Карена Григоряна. Неизвестные лица или лицо украли из дома дорогостоящие вещи, картины и другое имущество, украдена одежда Карена Григоряна, а также пистолет "Винчестер" и документы.

Нажмите на видео для просмотра:

