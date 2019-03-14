В ходе одного из государственных мероприятий в прошлом году новоиспеченный премьер-министр Армении Никол Пашинян перечислил имена лиц, считающихся героями армянского народа. При этом не упомянул пособника фашистов Гарегина Нжде. Многие тогда обратили внимание на этот факт и связали его с намерением новых властей отойти от фашистской идеологии, проповедовавшейся прежним режимом. Ожидалось, что вслед за таким "провалом в памяти" последует снос открытого несколько лет назад в Ереване с участием Сержа Саргсяна памятника Нжде. Но памятник, дезавуирующий истинную суть армянской нацистской идеологии, Пашинян тронуть не решился.

В отличие от Нжде, Монте Мелконяна Никол героем армянского народа считает. В дни апрельского переворота он даже старался подражать мерзавцу Монте, разгуливая с перебинтованной рукой. Как иронично отмечало в те дни российское издание "Взгляд", в начале беспорядков, прорываясь к зданию парламента во главе толпы, депутат вроде как случайно упал на колючую проволоку, поранил руку и с тех пор ходит с "мужественной" повязкой. Но похоже, что и бинты - лишь элемент того, что сейчас называется "косплей" - переодевание в костюм известного персонажа (например, Бэтмена) и "отыгрывание" его роли", отмечало "Взгляд".

Тем не менее, новые власти, похоже, решили взяться и за "светлую память" террориста и убийцы азербайджанских детей.

Экс-министр обороны РА Виген Саркисян поднял в соцсетях панику, утверждая, что "предпринимается попытка отчуждения имущества у военного училища им. Монте Мелконяна".

"Предпринимается попытка отчуждения в коммерческих целях имущества расположенного в Дилижане военного училища имени Монте Мелконяна. Согласно дошедшим до меня сведениям, Управление по управлению госимуществом начало активный процесс в этом направлении. Они считают, что это слишком жирно для армии, особенно для курсантов. Поначалу не верилось, поскольку информация исходила от технического сотрудника Управления, но сведения подтвердил лично мне высокопоставленный чиновник из Минобороны", - написал возмущенный до глубины души экс-министр, горестно констатируя, что "если вчера не было нужды в военно-патриотическом воспитании, то сегодня, фактически, не нужно уже и военное образование".

Напомним, что училище открылось в 2017 году. В помпезной церемонии участвовали сам Серж Саргсян. Помимо училища открылся и памятник международному террористу.

Комментируя ранее это событие Day.Az, российский исследователь темы армянского терроризма Олег Кузнецов подчеркнул, что данное военно-спортивное училище в Дилижане, носящее имя Монте Мелконяна, будет воспитывать новых монте мелконянов - террористов и сепаратистов "с широкой армянской душой", которые понесут бациллы терроризма и сепаратизма в те страны мира, где есть армянская диаспора.

Зульфугар Ибрагимов