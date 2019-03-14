Попытка Никола Пашиняна приручить террористов завершилась неудачей. Оказавшиеся на свободе члены группировки "Сасна црер" готовят новый мятеж, который последует, если оставшиеся в заключении бандиты не будут освобождены.

Как сообщает газета "Жаманак", судебный процесс по вооруженному захвату группой "Сасна црер" полка ППС в Ереване обещает новые развития. И члены группы "Сасна црер", и власти готовятся к ним. В частности, источник сообщает, что если приговоры членам вооруженной группы будут строгими, то будут организованы акции протеста против властей, в том числе в отношении связанных с этим делом представителей правоохранительных органов.

"Представители "Сасна црер" начинают вербовку, а власти думают, как противостоять этому", - пишет газета.

Напомним, что 17 июля 2016 года террористическая группировка "Сасна црер" захватила полк ППС в Ереване. В ходе захвата полка ППС и продолжавшихся две недели событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, в том числе нынешний начальник полиции Валерий Осипян.

Участники захвата полка ППС были приговорены судом к различным срокам тюремного заключения.

В июне 2018 года суд удовлетворил ходатайство защиты в отношении большинства членов группы "Сасна Црер", изменив меру пресечения в отношении них с ареста на освобождение под залог. Под арестом остаются лишь два члена группировки - Армен Билян и Смбат Барсегян, обвиняемые в убийстве полицейских.

Султан Керим