Иранский министр о сотрудничестве с Азербайджаном
Иран намерен максимально расширить сотрудничество с Азербайджаном. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на министра экономики и финансов Ирана Фархада Дежпасанда.
По его словам, Иран имеет очень успешные и исторические связи с Азербайджаном.
Иранский министр отметил, что в Баку пройдет 13-е заседание Государственной комиссии по сотрудничеству в сферах экономики, торговли и гуманитарной сфере между Азербайджаном и Ираном.
Дежпасанд сказал, что обе страны имеют очень хороший опыт в реализации совместных проектов.
Он отметил, что в рамках заседания состоятся встречи с премьер-министром Азербайджана, министром экономики и сельского хозяйства, председателем Центрального банка, начальником Государственной пограничной службы. "Будет обсуждаться двустороннее сотрудничество в финансовой, туристической сферах, в сферах сельского хозяйства, железнодорожного сообщения", - добавил министр.
Дежпасанд также посетит в рамках визита в Баку Промышленный парк Пираллахи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
13 Мар. 16:27 13 772
-
13 Мар. 13:36 10 511
-
13 Мар. 21:58 6 775
-
13 Мар. 16:39 5 637
-
13 Мар. 15:18 4 924