Иран намерен максимально расширить сотрудничество с Азербайджаном. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на министра экономики и финансов Ирана Фархада Дежпасанда.

По его словам, Иран имеет очень успешные и исторические связи с Азербайджаном.

Иранский министр отметил, что в Баку пройдет 13-е заседание Государственной комиссии по сотрудничеству в сферах экономики, торговли и гуманитарной сфере между Азербайджаном и Ираном.

Дежпасанд сказал, что обе страны имеют очень хороший опыт в реализации совместных проектов.

Он отметил, что в рамках заседания состоятся встречи с премьер-министром Азербайджана, министром экономики и сельского хозяйства, председателем Центрального банка, начальником Государственной пограничной службы. "Будет обсуждаться двустороннее сотрудничество в финансовой, туристической сферах, в сферах сельского хозяйства, железнодорожного сообщения", - добавил министр.

Дежпасанд также посетит в рамках визита в Баку Промышленный парк Пираллахи.