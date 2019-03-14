С огромной радостью и подъемом встретили члены Союза композиторов Азербайджана Распоряжение Президента Ильхама Алиева о финансировании творческих организаций республики. Накануне светлого праздника Новруз азербайджанские композиторы и музыковеды получили прекрасный подарок, вдохновляющий их на создание новых высокохудожественных произведений.

Внимание и поддержка государством творческих устремлений нашего народа, почтение и помощь деятелям культуры старшего поколения, всемерное поощрение талантливой молодежи - все это обогатит национальное музыкальное искусство новыми достижениями, даст импульс к появлению многих интересных проектов. Как отмечено в Распоряжении Президента Азербайджанской Республики, нам надо особое внимание уделить "популяризации в широком масштабе в мире богатого музыкального наследия нашего народа".

Нет сомнений в том, что встреча Президента Республики с деятелями культуры войдет в нашу новейшую историю как знаковое событие, еще раз продемонстрировавшее единство азербайджанского народа, его огромный творческий потенциал.

С надеждой и верой мы ждем того дня, когда победные звуки нашей прекрасной музыки прозвучат на просторах "Cidir duzu" в возвращенной Шуше.

Франгиз Ализаде,

Председатель Союза композиторов Азербайджана, Народная Артистка, профессор