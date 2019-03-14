VII Глобальный Бакинский форум привлек очень большую международную аудиторию.

Об этом в четверг на полях форума сказал журналистам сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сопредседатель Международного центра отметил, что нынешний форум посетили четыре действующих президента, премьер-министр и ряд других должностных лиц. В форуме, добавил Серагельдин, принимают участие влиятельные эксперты, вместе с которыми будут обсуждены шаги для создания лучшего будущего.

"Мы здесь, чтобы обсудить вопросы внешней политики. Каждая страна должна сформировать свою политику не только в отношении соседних стран, но и в отношении, например, природы. Политику по борьбе с изменениями климата, к примеру", - сказал Серагельдин.

Напомним, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют более 500 представителей 50 стран. Тема VII Глобального Бакинского форума - "Новая внешняя политика мира".

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы "Роль больших сил в изменении глобальной политики", "Вызовы устойчивого развития", "Средневосточное сотрудничество во имя безопасности", "Роль науки и культуры в принятии современных решений" и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.