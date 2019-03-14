Стремление Международного центра Низами Гянджеви к продвижению межкультурного диалога и сотрудничества растет и крепнет, говорится в послании президента Италии Серджо Маттареллы участникам VII Глобального Бакинского форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Оно было зачитано на форуме послом Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

Президент Италии в своем послании, в первую очередь, поздравил сопредседателей с темой VII Глобального Бакинского форума, которой является "Новая внешняя политика мира".

Президент Италии отметил исключительную важность Форума для предотвращения в мире напряженности и нетерпимости.

"Инициативы, подобные той, что организована в Баку, городе, который я имел честь увидеть в 2018 году, и где у меня была плодотворная встреча с Президентом Алиевым, имеют первостепенное значение для предотвращения заблуждений, напряженности и нетерпимости, а также доведения конкретных предложений до внимания тех, кто обладает политическими полномочиями", - говорится в послании.

Было отмечено, что актуальные проблемы современного времени требуют по-настоящему активного участия как правительств, так и представителей гражданского общества для разработки устойчивой государственной политики.

Президент Италии пожелал успехов работе VII Глобального Бакинского форума.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют более 500 представителей 50 стран. Тема VII Глобального Бакинского форума - "Новая внешняя политика мира".

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы "Роль больших сил в изменении глобальной политики", "Вызовы устойчивого развития", "Средневосточное сотрудничество во имя безопасности", "Роль науки и культуры в принятии современных решений" и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.