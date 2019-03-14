Никаким силам не удастся охладить дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией. Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили в кулуарах седьмого Глобального Бакинского Форума.

Комментируя попытки третьих сил вбить клин в отношения между Грузией и Азербайджаном, экс-президент заявил, что никаким силам не удастся охладить дружественные связи между двумя странами, поскольку они имеют прочную, многовековую историю и большой потенциал для дальнейшего всестороннего развития по целому ряду направлений.

Экс-президент высказал также мнение относительно позиции Грузии по нагорно-карабахскому конфликту. Он сказал, что позиция грузинской стороны основана на принципах поддержки норм международного права.

Далее, говоря о значимости Глобального Бакинского Форума, Маргвелашвили отметил, что проведение этого форума в Баку имеет особое значение для него, поскольку он не первый раз участвует в нем.

"Этот форум дает импульс дальнейшему развитию отношений со странами региона, а также для решения важных задач глобальной политики", - сказал он.

По его словам азербайджано-грузинские отношения всегда выстраивались на общих интересах обеих стран, поскольку они являются важными стратегическими партнерами.

"Сегодня Президент Азербайджана говорил о тех форматах, которые мы развиваем, и я особенно подчеркнул бы развитие в сфере транспортного сотрудничества, в области энергетики", - сказал он.

Экс-президент отметил особую значимость проекта Трансадриатического газопровода (ТАР), реализация которого имеет большое значение не только для региона, но и для Европы.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют более 500 представителей из 50 стран. Темой VII Глобального Бакинского форума станет "Новая внешняя политика мира".

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы "Роль больших сил в изменении глобальной политики", "Вызовы устойчивого развития", "Средневосточное сотрудничество во имя безопасности", "Роль науки и культуры в принятии современных решений" и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Ожидается участие в форуме нынешних и бывших глав государств и правительств, известных государственных деятелей, политиков, авторитетных общественных деятелей.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.