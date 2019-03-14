Премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал в Карабахе и принял участие во внеочередном заседании Совета безопасности Армении.



Он прибыл на вертолете. В аэропорту Ханкенди Никола Пашиняна с женой Анной Акопян и детьми встретил глава сепаратистской хунты Нагорного Карабаха Бако Саакян.



На заседании обсудили последнее заявление Минской группы ОБСЕ.



Последний раз Пашинян посещал Карабах в ноябре 2018 года в рамках неофициального отпуска.



Никол Пашинян до своего визита в Нагорный Карабах представил Национальному собранию Армении программу правительства по вопросу Нагорного Карабаха.



"Для нас чрезвычайно важно, чтобы Нагорный Карабах играл решающую роль в определении своей собственной судьбы", - заявил он. Пашинян еще раз подчеркнул, что как премьер-министр Армении он может вести переговоры исключительно от имени Армении, а Нагорный Карабах должна стать отдельной стороной мирного процесса.



Однако, по словам Пашиняна, этому противится азербайджанская сторона. Премьер рассказал, что позиция официального Баку - если в переговорах участвуют представители карабахских армян, то в них должны участвовать и представители азербайджанской общины Карабаха, так как правительство Азербайджана не имеет от них мандата".



Пашинян считает, что азербайджанская община Карабаха участвовала в президентских и парламентских выборах в Азербайджане, а значит, правительство Азербайджана должно говорить и от ее имени. "Если руководство Азербайджана не уполномочено представлять весь Азербайджан и народ Азербайджана, по какому мандату это руководство вообще участвует в переговорах?" - задался вопросом армянский премьер.



Он не удовлетворился абсурдными вопросами, преподнесенными в форме политической риторики, более всего смахивающими на примитивную манипуляцию. Нет, он решил прибегнуть к несвойственному ему хитрому ходу и обратиться к народу Азербайджана.



​"Армения полностью привержена исключительно мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, и для нас очень важен эффективный переговорный процесс. Сегодня никто не имеет полномочий и легитимности представлять народ Нагорного Карабаха на переговорах", - написал в Twitter Пашинян.



То есть, по мнению премьер-министра Армении, вовлечение карабахских армян в переговоры - это, оказывается, "не каприз, а простая фиксация того, что это имеет ключевое значение для эффективности процесса урегулирования конфликта" (!)



Кроме того, Пашинян подчеркнул, что речь идет о подготовке не одного народа, а обоих народов к миру. "Если Азербайджан готовит свой народ не к миру, а к войне, реакция Армении должна быть соответствующей", - отметил он.



Поведение и высказывания Пашиняна как нельзя точно характеризуют слова древнеримского философа Сенеки: "Нет ничего нового под солнцем".



Страны-оккупанты и агрессоры, как правило, для оправдания своих злодеяний и преступлений всегда прибегали к старой как мир пропагандисткой уловке: они пытались вбить клин, посеять раздор между властью и народом страны, часть территорий которых они оккупировали.



Например, нацисты всегда обращались к гражданам стран, подвергшихся фашистской оккупации и говорили, что они "готовы вести результативные и внятные переговоры не только с правительством, но и с народом".



Суть такого обращения очень проста: как и нацисты, Пашинян завуалированно желает донести до населения Азербайджана мысль о том, что якобы власть страны не представляет народ и у власти не осталось таких полномочий.



Пашинян в своем скудоумии, подражая нацистам, обращается к нам и лопочет о том, что он де обещает гражданам Азербайджана светлое, лучезарное будущее и потому нам следует прислушаться к его словам.



Месседжи и обращения Пашиняна не новы - до него многие армянские политики пытались казаться умнее, чем есть и мимикрировали под личину "миротворчества".



Но нынешний премьер Армении решил вести более тонкую игру и подспудно, завуалированно выдать себя за "радетеля" интересов не только армян, но и азербайджанцев, тем самым сыграть на опережение и защитить себя от обвинений в политической клоунаде.



Тем более, выступая в ходе совместного заседания Советов безопасности Армении и карабахских армян в Ханкенди, Пашинян заявил, что подготовка азербайджанского общества к миру должна происходить "с участием властей не только Азербайджана, но и Армении".



Нашумевшее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призвавших Армению воздержаться от действий и заявлений, нацеленных на изменение переговорного формата, стало темой активных обсуждений в Ереване. Напомним, что ранее премьер-министру Армении Николу Пашиняну в Брюсселе то же самое, что и сопредседатели МГ ОБСЕ, сказал еврокомиссар Йоханес Хан - только адресно и лицом к лицу.



Ознакомившись с недвусмысленными заявлениями международного сообщества, армянский премьер в спешном порядке отправился в Нагорный Карабах, где провел заседание Совбеза, в котором принял участие и глава карабахских сепаратистов Бако Саакян. В армянской прессе сразу же появились спекуляции о возможных причинах поспешного вояжа Пашиняна в Карабах. "Экстренное заседание Совбеза Армении обусловлено сложившейся тупиковой ситуацией", - пишет газета "168 жам".



Хотя о содержании повестки заседания официально объявлено не было, очевидно, что необходимость в проведении подобного срочного мероприятия появилась после последнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



Сопредседатели не адресно, но ответили на заявления Никола Пашиняна о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров, назвав их недопустимыми попытками одностороннего изменения формата переговоров.



"После этого заявления власти Армении фактически оказались в тупике. С одной стороны, Пашинян не может отказаться от своих заявлений о намерении вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров, а с другой - не может участвовать в переговорах, в ходе которых не будет обсуждаться вопрос об участии Нагорного Карабаха", - пишет издание.



По итогам заседания Совбеза армянский премьер-министр выступил с речью, продемонстрировавшей, что свою позицию менять не желает. Основные тезисы можно изложить по пунктам:



1. Николу Пашиняну необходима четкая интерпретация трех принципов и шести пунктов, представляемых МГ ОБСЕ в качестве основополагающих для решения Нагорно-Карабахского конфликта. "Основой переговорного процесса должны стать не дающие повода для разночтений протоколы", - заявил армянский премьер.



3. "Подготовка к миру азербайджанского общества должна проходить не только с участием властей Азербайджана, но и с участием властей Армении. Именно это сознание заставило меня выступить осенью 2018 года в парламенте с беспрецедентным, по сути, для нашей действительности заявлением, сказав, что любое решение карабахской проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Нагорного Карабаха и народа Азербайджана. Это был мой вклад в подготовку мира не только народов Армении и Нагорного Карабаха, но и народа Азербайджана. К сожалению, от президента Азербайджана мы адекватных заявлений, шагов не видим. Несмотря на это, я готов продолжить диалог не только с президентом Азербайджана, но и с народом Азербайджана, так как я убежден, что народ Азербайджана миролюбив так же, как народ Армении, как народ Нагорного Карабаха", - заявил глава армянского правительства.



Упрямые и абсурдные требования Никола Пашиняна о включении представителей карабахских армян в переговорный процесс бредовые по сути, хунта никем не признанного Нагорного Карабаха не является и не может являться легитимной априори.



Более того, ни одна страна или межгосударственная структура в мире не признает так называемые выборы, проходящие в сепаратистском образовании.



Нагорный Карабах - "белая" зона в международном юриспруденции и праве, тамошние выборы не признаются международным сообществом, и соответственно их "президент", "министры" и "депутаты" не могут восприниматься в качестве уполномоченных представителей. На сегодняшний день для Бако Саакяна и его соратников есть один путь получить хоть какую-то степень международной легализации. Сепаратистский режим должен на первом этапе начать диалог с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха, а после освобождения оккупированных территорий вокруг самого Нагорного Карабаха, получив промежуточный статус, признаваемый официальным Баку, подключиться к переговорам с азербайджанским правительством.



Пашинян, власти Армении, а также все в мире отлично понимают: в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана размещены регулярные части Министерства обороны Армении, а находящиеся тут солдаты-срочники на 90% также призываются из Армении. Наконец, "бюджет" Нагорного Карабаха формируется за счет прямых перечислений из армянского государственного бюджета. Так о "государстве" и "народе" вообще идет речь?



Мягко говоря, вызывает удивление абсолютное, тупое непонимание Пашиняном трех принципов и шести пунктов МГ ОБСЕ. Например, в них есть пункт (пожалуй, самый проблемный для Пашиняна) о выводе армянских войск с территорий вокруг Нагорного Карабаха. Взамен Нагорный Карабах получает гарантии безопасности и промежуточный статус. Это тот абсолютный минимум, который необходим для предотвращения новой кровавой бойни в Карабахе, которая рано или поздно разразится, если не удастся разрядить ситуацию.



Но разве не сам Пашинян громогласно заявил о том, что отвергает формулу "мир в обмен на территории"? Разве не глава спецслужб Армении Артур Ванецян обещает из приграничной с Ираном деревни не сдать на азербайджанской территории "ни квадратного сантиметра земли" и обсуждает с сепаратистами вопрос заселения Физули и других оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха, откуда были изгнаны все азербайджанцы и где армяне исторически даже никогда не проживали (хотя история также не является обоснованием для незаконных территориальных претензий)?



В первую очередь, сам Пашинян и его правительство должны объяснить свою интерпретацию принципов и пунктов, а не требовать этого от МГ ОБСЕ, которая является лишь посреднической структурой. Судя по заявлениям из Еревана, армянская интерпретация на сегодняшний день подразумевает "Армении все - Азербайджану ничего".



Так вот, после всей этой политической какофонии и блеяний по поводу "решения конфликта другими путями" откровенно забавляет "искреннее" желание премьер-министра Армении начать прямой диалог с азербайджанским народом, который также "миролюбив, как народы Армении и Нагорного Карабаха".



К сведению тугодума Пашиняна: не было, нет и не будет никакого "народа" Нагорного Карабаха - есть две общины, азербайджанская и армянская. Азербайджанская община была изгнана из своих домов военными Армении и контролируемыми Ереваном вооруженным сбродом, после чего там осталась лишь армянская община.



И если Никол Пашинян решил стать "миролюбивым", поиграть в гуманизм и пообщаться с миролюбивым, по его собственным же словам, азербайджанским народом, то тем для разговора немало.



Например, отметил Михаил Беляев, он может начать с извинений перед азербайджанцами за преступления хотя бы столь ненавистного ему и сидящего в тюрьме генерала Манвела Григоряна. Ведь фактом является то, что Григорян бахвалился в интервью СМИ тем, что держал пленных азербайджанцев в качестве рабов на протяжении многих лет после войны. Мы уже не будем говорить о массовой резне в Ходжалы, Гарадаглы и других ныне оккупированных населенных пунктах Азербайджана, понимая, что на это политического мужества у Пашиняна не хватит. Но можно начать хотя бы с извинения за преступления Манвела, чей моральный облик отлично известен и самому Пашиняну. Такой шаг стал бы на самом деле "беспрецедентным", в отличие от формального заявления в парламенте о том, что решение конфликта должно быть приемлемым для всех, в том числе, и для азербайджанцев. А если будет неприемлемым для азербайджанцев, то что сделает Армения - прекратит оккупацию? Вопрос, конечно же, риторический.



И не исключено, что свергнутый экс-президент Армении Серж Саргсян сейчас мысленно признателен "бархатной" революции за то, что она освободила его от этого трудного выбора, переложив всю ответственность за последующие развития в карабахском вопросе на примитивно мыслящего Никола Пашиняна.



Ясно, что Никол Пашинян не знает, как поступить. С одной стороны, он давно готов к компромиссам и уступкам, а также к отходу от зоологически агрессивной позиции Еревана на переговорах - но боится взять на себя всю ответственность. Даже Серж Саргсян и Роберт Кочарян, представители "карабахского клана", боялись взять на себя политическую ответственность за вполне понятные и предсказуемые уступки.



У Никола Пашиняна же дела еще хуже: для него "карабахский клан" является смертельной угрозой и политическим противником, а он сам для карабахских армян чужак. "Бесхребетный", по мнению армян Нагорного Карабаха чужак, вот уже много месяцев обвиняемый армянами в "подготовке к сдаче территорий".



Премьер-министр Армении пытается вести переговоры о переговорах для Нагорно-Карабахского урегулирования, тем самым пытается затягивать решение конфликта и блокировать процесс.



Никол Пашинян в депрессии. Он мечется, ищет пути выхода из тупика. Как же - давно кончились время выборов, когда официальный Ереван неуклюже пытался оправдывать затягивание переговорного процесса.



Ныне ситуация не так комфортна для Пашиняна, и он понимает, что если и дальше будет юлить, прикидываться то "миротворцем" для азербайджанцев и "неуступчивым лидером" для армян, то сильно возрастет вероятность возобновления военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.



... "То, что мы отвергаем сегодня, в будущем будем просить, но не получим, как это неоднократно было в нашей истории", - писал тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян в статье 1 ноября 1997 года. Эти слова стоили Тер-Петросяну должности. Его отставки потребовало его окружение. У Пашиняна в Армении такого окружения нет.



И он не тот лидер, по крайней мере на этом этапе, в начале своего пути руководителя страны, который будет способствовать решению карабахского конфликта. А карабахский конфликт не та проблема, которую можно будет решить под давлением извне.



Как бы Никол Пашинян не паясничал...



Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az