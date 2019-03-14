16:33

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта встретился с Президентом Молдовы Игорем Додоном.



Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.



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16:26

В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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