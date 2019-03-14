В ходе инцидента, произошедшего в четверг на проспекте Маштоца во время акции протеста против демонтажа кафе, один сотрудник полиции и один участник акции с физическими повреждениями были доставлены в университетскую клиническую больницу N1 им. Гераци, сообщила агентству "Новости- Армения" руководитель аппарата больницы Шушан Даниелян, передает Day.Az.

Со вчерашнего дня близ здания Оперного театра в центре Еревана проводится демонтаж расположенных там кафе. С утра четверга работы были продолжены, однако на перекрестке проспекта Маштоца и улицы Туманяна сложилась напряженная ситуация: участники акции против демонтажа пытались перекрыть проспект Маштоца, а сотрудники правоохранительных органов оттесняли их с проезжей части.

"Сотрудник полиции, 1992 года рождения, получил травму головы. Гражданин 1953 года рождения получил травму поясничного отдела. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, они находятся на обследовании", - сказала Даниелян.

Начавшийся в среду демонтаж кафе у Оперного театра вызвал недовольство их собственников, что привело к стычкам с представителями правоохранительных органов.

Владельцы и менеджеры кафе заявили журналистам, что в результате демонтажа порядка 300 человек могут стать безработными. Сотрудники кафе перерезали электрические провода, чтобы помешать проведению работ по демонтажу.

Вечером в мэрии состоялась встреча владельцев с представителями городских властей и членами Совета старейшин.

Ранее мэрия заявила о намерении ликвидировать все кафе и рестораны, располагающиеся в непосредственной близости от Национального академического театра оперы и балета имени А.Спендиаряна, с целью восстановления там "зеленой зоны".

В частности, хозяйствующие субъекты, арендовавшие земельные участки по соседству с Оперным театром, на отрезке, примыкающем к Площади Свободы, получили уведомления от соответствующего департамента мэрии. -0-