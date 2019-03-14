Минская группа ОБСЕ должна осудить визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Карабах, принять обращение о том, что это наносит удар по переговорному процессу.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказала Trend политолог Назакет Мамедова.

По ее словам, проведение Пашиняном заседания Совбеза Армении в Ханкенди произошло на фоне обращения Минской группы о недопустимости изменения формата переговоров, безуспешного визита в Брюссель и широкомасштабных военных учений, проводимых азербайджанской армией.

Политолог считает, что премьер-министр Армении хочет компенсировать свою дипломатическую неудачу проведением заседания на чужой земле.

По мнению Мамедовой, Пашинян заявил, что Армения дает гарантию на безопасность карабахских армян: "Но ведь статус государственной гарантии регулируется в международном праве специальными правилами, и высказывания Пашиняна - вздор. К тому же, сама Армения нуждается в том, чтобы кто-то ей дал гарантию, потому что она сожгла мосты с Россией, которая была основным гарантом ее безопасности, и не смогла завоевать доверие ЕС и США. В этих условиях Армения, зажатая в тисках политического, экономического и демографического кризиса, не имеет ни достаточного потенциала, ни правового основания быть гарантом для карабахских армян".

Она подчеркнула, что гарантию безопасности тамошним армянам может дать Азербайджан, поскольку Нагорный Карабах - территория Азербайджанского государства: "Минская группа ОБСЕ должна довести это до Пашиняна. Проведение заседания премьер-министром Армении в Карабахе на фоне учений, показывающих военную мощь Азербайджана - попытка неудачного, неадекватного и жалкого демарша".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.