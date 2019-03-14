Делегация во главе с председателем Следственного комитета Беларуси Иваном Носкевичем в целях еще большего укрепления рабочих связей с Генеральной прокуратурой Азербайджана прибыла в четверг в Азербайджан. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре Азербайджана состоялась встреча с делегацией.

Во время встречи генпрокурор Закир Гаралов рассказал гостям о создании нормативно-правовой базы для деятельности прокуратуры в рамках судебно-правовых реформ, осуществляемых в стране под руководством Президента Азербайджана, всесторонней модернизации деятельности органов прокуратуры, еще большем совершенствовании структуры прокуратуры, коренных реформах, проводимых в области полного переформирования корпуса кадров, установлении эффективных связей с другими правоохранительными органами в целях обеспечения прав и свобод граждан, а также других предстоящих задачах.

Носкевич сказал, что Беларусь придает особое значение укреплению сотрудничества с Азербайджаном в правовой сфере, и отметил, что имеются большие перспективы для углубления отношений между следственными органами двух стран.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно защиты прав и свобод граждан обеих стран, совместной борьбы с преступностью, а также терроризмом и экстремизмом, обсуждались эффективность взаимной деятельности как в двустороннем формате, так в рамках международных организаций, а также совершенствование существующей договорной базы в сфере юридического сотрудничества. Были также обсуждены интересующие стороны вопросы, выражена уверенность в том, что взаимное сотрудничество успешно продолжится и в дальнейшем.

По итогам обсуждений было подписано "Соглашение о сотрудничестве", определяющее перспективы связей сотрудничества между двумя госорганами.

Соглашение охватывает такие сферы, как борьба с терроризмом и преступностью, в частности ее организованными формами, совместное сотрудничество в предотвращении коррупционных преступлений, а также преступлений в сфере экономики и высоких технологий и других преступлений, представляющих угрозу для общества, а также охватывает обмен информацией и опытом, юридическую помощь и другие сферы.

Затем белорусская делегация побывала в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

Начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев подробно рассказал гостям о создании необходимой правовой базы для деятельности прокуратуры и проводимых реформах, о деятельности Главного управления.

Председатель Следственного комитета Беларуси высоко оценил мероприятия, проводимые в Азербайджане в сфере борьбы с коррупцией. Носкевич отметил, что Беларусь заинтересована в изучении опыта Азербайджана в сфере борьбы с коррупцией.

В ходе встречи состоялся полезный обмен мнениями по перспективам сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.

Визит белорусской делегации в Азербайджане продолжается.