Глобальный Бакинский форум является одной из важных международных платформ, занимающихся актуальными вопросами, стоящими на глобальной повестке дня.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг, в частности, во время выступления на церемонии открытия VII Глобального Бакинского форума сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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