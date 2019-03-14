Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум - одна из важных международных платформ, занимающихся актуальными вопросами, стоящими на глобальной повестке дня
14 марта 2019 20:04 76
Глобальный Бакинский форум является одной из важных международных платформ, занимающихся актуальными вопросами, стоящими на глобальной повестке дня.
Об этом, как передает Day.Az, в четверг, в частности, во время выступления на церемонии открытия VII Глобального Бакинского форума сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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