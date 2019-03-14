В Гяндже и в дальнейшем будут продолжаться практические мероприятия для успешного и своевременного осуществления стратегических задач, определенных Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом, как передает Day.Az, в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана от Гянджи Ханлар Фатиев.

"Финансовые средства в размере 11 миллионов манатов, выделенные главой государства на экономическое развитие Гянджи, обновление социальной инфраструктуры, поспособствуют завершению важных работ в городе", - сказал Ханлар Фатиев.

По его словам, Гянджа за последние 15 лет достигла большого развития.

"Об этом позволяют говорить строительство новых зданий, капитальный ремонт ряда образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, ремонт дорог в поселках, обновление системы водоснабжения и канализаций на территории города, замена кровельных покрытий многоэтажных зданий, строительство новых спортивных сооружений", - отметил депутат.

Депутат также сказал, что в эти дни в отчетном заседании Исполнительной власти города по итогам 2018 года и предстоящим в 2019 году задачам обсуждалась проделанная работа, и было отмечено, что за отчетный период были введены в эксплуатацию новые административные здания Гянджинской городской прокуратуры и Гянджинской военной прокуратуры.

"Также ведется строительство нового здания Гянджинского государственного драматического театра на 500 мест и Дворца спорта", - сказал депутат.

Фатиев также сказал, что отремонтированы кровельные покрытия 182 многоэтажных зданий в Гяндже, а также отремонтированы 168 лифтов многоэтажных зданий.

"За отчетный период на различных улицах и проспектах Гянджи, в том числе в поселке Гаджикенд были заменены новыми 243 фонарных столба, было установлено 19 165 современных осветительных приборов", - добавил Фатиев.

По его словам, отремонтированы дороги на улицах Ф.Амирова, Багманлар, Ш.Бахаддин, Аттарлар, Тебриз, Гянджеви, Фирдовси, Г.Гараева, Флаг Азербайджана, И.Джафарова, С.Хасаева и других улицах.

"Мы очень благодарны за внимание и заботу к Гяндже, проявленную Президентом Азербайджана. Наш город теперь наряду с европейскими городами принимает крупные мероприятия. Надеюсь, что второй по величине город Азербайджана при поддержке Президента Азербайджана будет развиваться с каждым днем и станет самым образцовым, прекрасным городом", - отметил депутат.