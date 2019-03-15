Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял нового посла Аргентины в Азербайджане Серхио Освальдо Переса Гунеллу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр Эльмар Мамедъяров отметил развитие отношений между Азербайджаном и Аргентиной и выразил уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество между двумя странами будет продолжать расширяться. Было отмечено, что существуют перспективы для развития отношений в таких областях, как экономика, торговля и туризм.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что Аргентина приглашена в качестве наблюдателя на 18-й саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения и выразил надежду, что аргентинская сторона будет представлена на этом мероприятии на высоком уровне.

Посол Серхио Освальдо Перес Гунелла отметил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, особенно в экономической плоскости, и добавил, что он не пожалеет усилий для развития торговых отношений во время своей дипломатической миссии.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал успехов аргентинскому послу в его дипломатической деятельности.