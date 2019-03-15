Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, на котором премьер-министр Новруз Мамедов представит отчет о деятельности Кабмина в 2018 году, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что это первый годовой отчет Новруза Мамедова на посту премьер-министра.