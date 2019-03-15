Новруз Мамедов отчитается в Милли Меджлисе
15 марта 2019 09:20 215
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, на котором премьер-министр Новруз Мамедов представит отчет о деятельности Кабмина в 2018 году, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что это первый годовой отчет Новруза Мамедова на посту премьер-министра.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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