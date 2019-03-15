"Целенаправленного насилия против меня не было", - заявила в беседе с корреспондентом Aysor.am председатель постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян, передает Day.Az.

"Во время столкновений я встала между сторонами, чтобы предотвратить столкновение, в потоке меня толкнули, я упала, целенаправленного насилия против меня не было. Более того, полицейские сказали, чтобы я ушла, поскольку больше не могут обеспечить мою безопасность. Сейчас я отошла, так как немного повредила ногу", - заявила Наира Зограбян.

Депутат отметила, что в напряженной ситуации потеряла в какой-то момент свою обувь, но уже нашла.

Ранее сообщалось, что с утра четверга сотрудники кафе на прилегающей к зданию Национального академического театра оперы и балета им. Александра Спендиаряна территории проводили акцию протеста против сноса этих объектов.

Граждане сообщили, что в их отношении применяется насилие и депутаты фракции "Процветающая Армения" Армен Абовян и Наира Зограбян пришли на Театральную площадь, чтобы выслушать их жалобы и допустить насилия в отношении граждан.