VII Глобальный Бакинский форум вносит вклад в укрепление международного имиджа Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend экс-генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Экмеледдин Ихсаноглу.

Он отметил большую важность Глобального Бакинского форума, подчеркнув, что ежегодное участие в нем действующих и бывших глав государств и правительств является показателем авторитета Азербайджана. "Форум вносит вклад в укрепление имиджа Азербайджана в мире, в дело донесения до мирового сообщества справедливого голоса Азербайджана. Решение нагорно-карабахского конфликта - важный вопрос не только для Азербайджана, но и для всего тюркского, мусульманского мира", - сказал экс-генсек ОИС.

Ихсаноглу добавил, что доверие к Азербайджану в мире с каждым годом все больше растет, страна играет активную роль в налаживании межкультурного и межрелигиозного диалога.

Отметим, что 14 марта в столице Азербайджана открылся VII Глобальный Бакинский форум на тему "Новая внешняя политика мира".

Форум, который продолжится до 16 марта, проводится при организации Международного центра Низами Гянджеви.

В этом престижном мероприятии участвуют более 500 представителей 50 стран, в том числе действующие главы государств и правительств ряда стран, известные политические и общественные деятели.

На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения.

На нынешнем форуме на тему "Новая мировая внешняя политика" обсуждаются роль больших сил в изменении глобальной политики, вызовы устойчивого развития, средневосточное сотрудничество во имя безопасности, роль науки и культуры в принятии современных решений и другие важные вопросы.