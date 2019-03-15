Находившаяся в визитом в Ереване президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство армянской стороне в связи с незаконными визитами карабахских сепаратистов на оккупированные территории Грузии.

На встрече со спикером Араратом Мирзояном грузинский президент отметила, что это очень печально и болезненно для грузин.

"Печально, что из Нагорного Карабаха делегации приезжают в Абхазию и "Южную Осетию" и ставят вопрос, будто это - конфликты одного и того же типа, ищут какую-то симметрию", - цитирует Первый Канал Общественного ТВ Грузии.

По словам Зурабишвили, "в Грузии есть две оккупированных территории и если мы говорим об интересах страны, для нас главным и единственным интересом является то, чтобы наш суверенитет и территориальная целостность были признаны, признаны не только словесно, но и фактически".

Иными словами, Еревану указали на следующее обстоятельство: Армения признает территориальную целостность Грузии только на словах, на деле же не предпринимает никаких мер, чтобы предотвратить визиты сепаратистов Карабаха в Абхазию и Цхинвальский регион и извращение сути конфликтов в этих регионах. Таким образом президент Грузии не только выразила протест по поводу сотрудничества сепаратистов, но и конкретно дала понять, что именно Армения является "хозяйкой" оккупированных территорий Азербайджана и именно она ответственна за все там происходящее.

В этой связи стоит напомнить о скандале, который разразился в июне прошлого года, когда в соцсетях, а вслед за этим и в СМИ появилась информация о незаконном въезде в Армению некой жительницы сепаратистской Абхазии по незаконному "абхазскому паспорту". Пользователь, зарегистрированный в социальной сети Фейсбук под фамилией Хамида Арджения, опубликовал фотографию своего паспорта. Согласно сообщениям прессы, Арджения прибыла в Армению на самолете из Адлера и пересекла контрольно-пропускной пункт в аэропорту "Звартноц" именно с абхазским паспортом. Согласно опубликованной фотографии, в абхазском паспорте имеются две печати пограничной службы аэропорта "Звартноц", которые подтверждают въезд в республику 11 мая и выезд 15 мая.

Этот факт вызвал серьезный скандал, и только после этого армянские власти грозно сдвинули брови и начали принимать меры и оправдываться. Но у грузинской стороны появились сомнения насчет искренности этих оправданий и насчет того, что "паспорт гражданина Абхазии" проглядели на границе Армении только раз.

В 2016 году тогдашний президент Армении Серж Саргсян праздновал "юбилей" оккупации Карабаха в Ханкенди за одним столом с так называемым "вице-президентом" Абхазии Виталием Габния. Фото и информацию, доказывающие факт провокации против Тбилиси, разместило издание Новости-Грузия.

А в 2015 году спикер парламента Армении Галуст Саакян оказался в неловкой ситуации после встречи с "коллегой" из Цхинвальского региона Грузии Анатолием Бибиловым. Армянский спикер потом долго смешил публику, утверждая, что на фото не он и у него даже нет такого костюма...

Предательство Арменией интересов Грузии выражается и в регулярном голосовании против территориальной целостности этой страны в международных организациях.

Одним словом, помимо визитов карабахских сепаратистов на оккупированные территории Грузии, есть очень много того, за что Еревану придется оправдываться перед Тбилиси.

Зульфугар Ибрагимов