Президент Ильхам Алиев принял министра экономики Ирана и главу исследовательского Центра им. Короля Файсала - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
15 марта 2019 13:02 190
13:02
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял председателя правления Центра исламских изысканий и исследований им. Короля Файсала Турки Аль Файсала.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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12:48
15 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром по делам экономики и финансов Исламской Республики Иран Фархадом Дежпасандом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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