13:02

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял председателя правления Центра исламских изысканий и исследований им. Короля Файсала Турки Аль Файсала.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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12:48

15 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром по делам экономики и финансов Исламской Республики Иран Фархадом Дежпасандом.



Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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