Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял директора Института Земли Колумбийского университета, специального советника генсека ООН по Целям устойчивого развития Джефри Сакса.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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