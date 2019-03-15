Президент Ильхам Алиев принял спецсоветника генсека ООН по Целям устойчивого развития - ФОТО
15 марта 2019 13:09 46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял директора Института Земли Колумбийского университета, специального советника генсека ООН по Целям устойчивого развития Джефри Сакса.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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