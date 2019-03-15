После апрельского переворота в Армении новые власти неоднократно вменяли себе в заслугу тот факт, что арестованные или же подведенные под обвинения бывшие чиновники и олигархи покупают себе свободу, выплачивая в бюджет определенные суммы. Таким путем были сокращены счета не одного олигарха.

Например, брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна, Александр Саргсян, которого обвиняют в мошенничестве, "вернул" государству 30 млн. долларов. Он перечислил государству 18,5 млн. долларов, а 11,5 млн. долларов были конфискованы в виде налоговых обязательств, злоупотреблений и т. д. Кроме того, он подарил 19,6 млн. долларов сепаратистскому режиму в Карабахе.

После этого акта купли-продажи Сашик получил возможность покинуть Армению. Правда, утверждается, что он улетел, но обещал вернуться, но мало кто сомневается, что он больше не появится в Армении. Он заплатил за свою свободу достаточно, чтобы исчезнуть с политического поля и продолжать спокойно тратить оставшиеся миллионы.

Однако как бы это красиво не звучало для внутриармянского употребления, с точки зрения международного права подобные сделки выглядят сомнительно. О чем и говорилось на встрече генерального прокурора Армении Артура Давтяна с содокладчиками мониторингового комитета ПАСЕ по Армении Юлией Ловочкиной и Андреем Ширцелем.

В ходе встречи содокладчики поинтересовались у генпрокурора правовыми основами подобных выплат в госбюджет, называемых "пожертвованиями". В ответ Давтян занервничал и понес чушь насчет личного права граждан распоряжаться своей собственностью.

"Исключительное право человека распоряжаться своей собственностью, в том числе в вопросе пожертвования, однако это не может иметь никакого отношения к уголовному преследованию в их отношении. То есть, независимо от их желания сделать пожертвование уголовное преследование в рамках уголовного дела продолжится. И если в ходе следствия доказано, что гражданин в той или иной мере нанес ущерб государству, в соответствии с законом принимаются меры для восстановления ущерба, а добровольное возмещение ущерба создает благоприятные последствия для лица", - заверил армянский генпрокурор.

Султан Керим